Ao menos 63 mortos por desnutrição em uma semana em cidade no Sudão

Pelo menos 63 pessoas morreram de desnutrição em uma semana em El Fasher, cidade sitiada no oeste do Sudão em guerra, afirmou à AFP um funcionário do Ministério da Saúde neste domingo (10).

"Sessenta e três pessoas morreram de desnutrição desde 3 de agosto (...), a maioria são crianças e mulheres", declarou o funcionário, que pediu o anonimato.

Ele acrescentou que esse balanço se refere apenas às pessoas que conseguiram chegar a um hospital.