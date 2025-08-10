Chacina no entorno de boate deixa oito mortos no Equador

Oito pessoas morreram, neste domingo (10), depois que um grupo de homens armados atirou na direção de uma multidão no entorno de uma boate em um município rural do sudoeste do Equador, informou a Polícia.

Os atiradores chegaram ao local em duas caminhonetes e abriram fogo contra um grupo de pessoas que tomavam bebidas alcoólicas na via pública, em frente à entrada da discoteca, por volta da 01h15 local (03h15 de Brasília) na localidade de Santa Lucía, na província de Guayas.

Entre as vítimas fatais está um homem identificado como Jorge Urquizo, irmão do prefeito deste município de 38.000 habitantes e dono da casa noturna.