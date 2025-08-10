Chacina no entorno de discoteca deixa oito mortos no Equador

Oito pessoas morreram, neste domingo (10), depois que um grupo de homens armados atirou na direção de uma multidão no entorno de uma discoteca em um município rural do sudoeste do Equador, informou a Polícia.

Policiais chegaram ao local após receberem um telefonema de alerta por disparos e encontraram ali "várias pessoas feridas e sete cadáveres", disse o coronel da Polícia, Javier Chango, durante uma coletiva de imprensa na manhã deste domingo. Uma oitava pessoa morreu enquanto recebia atendimento em um hospital local e outras duas estão feridas.

