Chanceler alemão Merz enfrenta forte impopularidade após 100 dias de governo

Além de intensificar a deportação de estrangeiros, entre eles 81 criminosos para o Afeganistão, o governo decidiu manter nas fronteiras os solicitantes de asilo.

Também modificou a legislação para limitar o reagrupamento familiar de estrangeiros e ampliou os prazos para obtenção da nacionalidade.

Com essas medidas, Merz espera "recuperar a confiança" dos eleitores atraídos pela extrema direita.

- Dificuldades econômicas -

Após dois anos de recessão, relacionados principalmente à invasão da Ucrânia pela Rússia e o consequente aumento dos preços da energia, a maior economia europeia esperava se recuperar este ano.

Antes de assumir o cargo, Merz obteve um fundo de 500 bilhões de euros (cerca de 3,14 trilhões de reais) para modernizar as infraestruturas durante doze anos, assim como a flexibilização das rigorosas regras sobre a dívida para financiar os esforços de defesa.