Colômbia captura mafioso italiano, 'comprador atacadista' de cocaína

O homem foi detido, em coordenação com as autoridades italianas, em seu apartamento em Cali. Pouco antes, ele tinha sido filmado por autoridades tomando café em sua varanda.

O general Henry Bello, diretor da Polícia em Cali, afirmou, em uma declaração enviada à imprensa, que o homem "dirigia alianças criminosas" com o maior cartel do narcotráfico da Colômbia, o Clã do Golfo, o Primeiro Comando da Capital (PCC) no Brasil e a quadrilha Los Choneros do Equador, cujo líder, conhecido como 'Fito', enfrenta nos Estados Unidos um julgamento por narcotráfico após ter sido extraditado recentemente.

Starnone é um "comprador atacadista de cocaína para a máfia italiana", acrescentou o presidente colombiano, Gustavo Petro, na rede X.

Segundo as autoridades, a organização fazia envios de cocaína para a Europa camuflada em contêineres carregados com frutas e café.

O homem "mantinha um estilo de vida discreto, empresarial e metódico" e evitava o "protagonismo público", assegurou a Polícia em um comunicado.

A Colômbia é o principal exportador de cocaína do mundo e no ano passado bateu recordes de produção da droga, segundo um informe da ONU.