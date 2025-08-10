Crystal Palace vence Liverpool nos pênaltis e conquista Supercopa da Inglaterra

O Crystal Palace reagiu com um pênalti convertido por Jean-Philippe Mateta após uma falta de Virgil van Dijk (17') e quatro minutos depois o Liverpool fez 2 a 1 finalizado por meio de Dean Henderson após um cruzamento de Jérémie Frimpong (21').

Com domínio na segunda etapa, os 'Eagles' empataram com Ismaïla Sarr, que encontrou uma brecha numa defesa mal posicionada (77').

Três pênaltis desperdiçados pelo Liverpool, um deles por seu ídolo Mohamed Sallah, permitiram que o clube do sul de Londres conquistasse o primeiro título nacional da temporada.

A partida foi um balde de água fria para o renovado Liverpool, que, após conquistar seu 20º título inglês em maio passado, entrou no mercado de transferências ansioso para se fortalecer sem poupar gastos.

Wirtz (US$ 145 milhões/R$ 787 milhões pela cotação atual), Ekitike (US$ 93 milhões/R$ 505 milhões), Frimpong (US$ 46,5 milhões/R$ 252,5 milhões) e o lateral húngaro Milos Kerkez (US$ 54,6 milhões/R$ 296,5 milhões) foram titulares nesta partida entre os campeões da Copa da Inglaterra e da Premier League.

O técnico holandês Arne Slot comemorou logo cedo a primeira jogada entre seus novos jogadores: Wirtz encontrou Ekitike na entrada da área, e o atacante francês, com excelente controle, girou na direção ao gol e ajustou o chute na trave direita, fora do alcance de Dean Henderson (4').