Diplomata chinês é detido para interrogatório (imprensa)

Um diplomata chinês considerado candidato ao cargo de ministro das Relações Exteriores foi detido pelas autoridades de seu país para ser interrogado, informou o Wall Street Journal neste domingo(10).

Liu Jianchao, que dirige o Departamento Internacional, órgão do Partido Comunista encarregado das relações com partidos estrangeiros, foi "levado" quando retornava a Pequim no final de julho após uma viagem a trabalho, indicou o jornal.

As razões de sua detenção são desconhecidas, segundo a mesma fonte. O Ministério das Relações Exteriores da China não respondeu imediatamente ao pedido de confirmação da AFP.