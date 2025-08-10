Enviado dos EUA na Otan diz que Zelensky pode ir a encontro Trump-Putin no Alasca

O embaixador dos Estados Unidos na Otan disse neste domingo (10) que o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, poderia participar do encontro entre a Rússia e os Estados Unidos no Alasca, enquanto líderes europeus pressionam para que Kiev participe das negociações.

O embaixador Matthew Whitaker respondeu a uma pergunta na CNN sobre se Zelensky poderia ou não estar na sexta-feira com os presidentes americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin.

"Sim, certamente acredito que é possível", disse. "Não pode haver um acordo em que todas as partes envolvidas não estejam de acordo. E obviamente terminar esta guerra é uma alta prioridade."