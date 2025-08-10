Exército israelense diz que correspondente da Al Jazeera morto em Gaza era um 'terrorista'

O exército de Israel afirmou que o correspondente da Al Jazeera, Anas al Sharif, que foi morto neste domingo (10) em um bombardeio na Cidade de Gaza, era um "terrorista" que "se fazia passar por jornalista", após a emissora do Catar relatar essa morte e a de outros três funcionários.
"Recentemente, na Cidade de Gaza, as Forças de Defesa de Israel (IDF) atacaram o terrorista Anas al Sharif, que se fazia passar por jornalista para a rede Al Jazeera", declarou o exército israelense no Telegram.
"Anas al Sharif serviu como chefe de uma célula terrorista da organização terrorista Hamas e era responsável por promover ataques com foguetes contra civis e tropas israelenses", acrescenta a mensagem.
