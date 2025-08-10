Gauff e Swiatek avançam no WTA 1000 de Cincinnati

A tenista americana Coco Gauff derrotou a chinesa Wang Xinyu em sua partida de estreia no WTA 1000 de Cincinnati neste domingo (10) por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 6-2.

A número dois do mundo voltou a ter dificuldades com seu saque no primeiro set, em que sofreu duas quebras e cometeu oito duplas faltas, mas Wang não conseguiu capitalizar, permitindo que sua adversária vencesse o set.

Na segunda parcial, Gauff aprimorou seu serviço e não concedeu um único break point, garantindo a vitória em 70 minutos de jogo.