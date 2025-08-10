Grande incêndio florestal segue ativo na França em plena onda de calor

Bombeiros trabalhavam neste domingo(10) para extinguir um grande incêndio florestal no sul da França, em meio a alertas de altas temperaturas e condições de seca que podem reacender as chamas.

O incêndio, o pior na bacia mediterrânea francesa em meio século, devastou uma vasta área do departamento de Aude, em plena temporada turística de verão, matou uma pessoa na quarta-feira e feriu várias outras.

Autoridades afirmaram que os ventos quentes e secos deste domingo e a onda de calor dificultariam o trabalho dos bombeiros.