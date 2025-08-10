Homem sobrevive pendurado a trem de alta velocidade na Áustria

"E você não está apenas colocando em perigo a sua própria vida, se você acabar debaixo do trem, haverá equipes de resgate, polícia, bombeiros que virão", acrescentou.

O trem saía de Zurique, na Suíça, em direção à capital austríaca e saiu pontualmente de Sankt Pölten, mas chegou a Viena com um atraso de sete minutos.

Citando um passageiro que estava a bordo, o tabloide austríaco Heute disse que o homem pulou entre dois vagões quando o trem estava partindo após uma parada em Sankt Pölten.

O homem aproveitou a parada nessa estação para fumar um cigarro na plataforma, afirmou o Heute.

Já agarrado ao trem, começou a bater nas janelas para chamar atenção, indicou o tabloide, o que levou o condutor do trem a acionar o freio de emergência e a tripulação embarcou o homem.

O homem, um argelino de 24 anos, foi levado pela polícia depois que o trem chegou à estação Meidling de Viena, acrescentou o Heute.