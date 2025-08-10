Mais de 1.000 são evacuados no norte da Espanha devido a incêndios

Mais de 1.000 pessoas foram removidas de suas casas, neste domingo (10), no norte da Espanha, devido a incêndios florestais impulsionados por altas temperaturas e ventos fortes, informaram autoridades locais.

Cerca de 400 pessoas foram deslocadas em e ao redor da vila de Carucedo, e outras 700 de várias vilas e do sítio de Las Médulas, reconhecido pela Unesco, uma antiga mina de ouro dos tempos romanos, de acordo com as autoridades.

O chefe do governo regional de Castilla y Leon, Alfonso Mañueco, disse que especialistas suspeitam que os vários focos foram provocados por incendiários.