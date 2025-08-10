Mexicana cumpre pena inédita por criticar políticos poderosos nas redes

A mexicana Karla Estrella cumpre, neste domingo (10), uma inédita pena judicial: desculpar-se por 30 dias seguidos por ter criticado um casal de políticos governistas no X.

Seu caso se soma a denúncias de jornalistas e veículos de comunicação sobre as pressões crescentes por fiscalizar o poder, ao ponto de a Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) advertir para "uma tendência preocupante" de novas formas de "censura judicial e legislativa" no México.

"Eu te peço desculpas (...) pela mensagem que esteve carregada de violência simbólica, psicológica (...), assim como de discriminação, baseada em estereótipos de gênero", escreveu no X Estrella - arquiteta e dona de casa de 47 anos -, durante o último mês.