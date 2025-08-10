Netanyahu diz que autorizará acesso de mais jornalistas internacionais a Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou, neste domingo (10), que determinou ao Exército autorizar o acesso a mais jornalistas da imprensa internacional à Faixa de Gaza, sob seu controle.

"Decidimos e demos a ordem aos militares para convidar jornalistas estrangeiros, mais jornalistas estrangeiros, muitos", garantiu Netanyahu em uma coletiva de imprensa.

"Há um problema para garantir a segurança, mas acredito que isso pode ser feito de maneira responsável e prudente para preservar sua própria segurança", acrescentou, afirmando que a diretriz havia sido dada "há dois dias", sem dar mais detalhes.