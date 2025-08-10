Netanyahu diz que plano de Israel para Gaza é 'a melhor forma de acabar com a guerra'

Também é pressionado externamente para encerrar a guerra na Faixa de Gaza, onde há mais de dois milhões de palestinos ameaçados por uma "fome generalizada", segundo a ONU.

"Completamos grande parte do trabalho. Temos entre 70% e 75% de Gaza sob controle militar israelense", declarou o líder israelense durante uma coletiva de imprensa em Jerusalém. "Ainda há dois redutos restantes: a Cidade de Gaza e os campos" no centro da Faixa de Gaza, acrescentou.

Este plano "não tem como objetivo ocupar Gaza, mas desmilitarizar Gaza", repetiu Netanyahu. "Esta é a melhor forma de acabar com a guerra e a melhor forma de terminá-la rápido".

"Em primeiro lugar, desarmar o Hamas. Em segundo, libertar todos os reféns. Em terceiro, desmilitarizar Gaza. Em quarto, Israel exercerá um controle de segurança preponderante. Em quinto, um governo civil pacífico não israelense", resumiu.

Netanyahu afirmou que será permitido à população civil "abandonar com toda a segurança as zonas de combate para ir a zonas seguras designadas" e que suprimentos serão distribuídos "em abundância".

Também prometeu "corredores protegidos" para esta entrega e "aumentar o número de pontos de distribuição de ajuda da GHF", fundação privada apoiada por Estados Unidos e Israel, acrescentou.