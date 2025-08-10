Premiê diz que plano de Israel para Gaza é 'a melhor forma de acabar com a guerra'

Segundo o plano validado na sexta-feira pelo gabinete de segurança israelense, o exército "se prepara para tomar o controle da Cidade de Gaza", no norte do território e destruída em grande parte.

Este plano "não tem como objetivo ocupar Gaza, mas desmilitarizar Gaza", repetiu Netanyahu. "Esta é a melhor forma de acabar com a guerra e a melhor forma de terminá-la rápido".

"Em primeiro lugar, desarmar o Hamas. Em segundo lugar, libertar todos os reféns. Em terceiro lugar, desmilitarizar Gaza. Em quarto lugar, Israel exercerá um controle de segurança preponderante. Em quinto lugar, uma administração civil pacífica não israelense (...) É o que queremos ver em Gaza", resumiu o primeiro-ministro.

Netanyahu afirmou que será permitido à população civil "abandonar com toda a segurança as zonas de combate para ir para zonas seguras designadas" e que esta receberá provisões "em abundância".

O líder israelense voltou a acusar o Hamas de saquear os caminhões com ajuda para os civis palestinos e a ONU de "se negar sistematicamente, até há pouco, a distribuir os milhares de caminhões que deixamos entrar em Gaza".

"Vamos designar corredores protegidos" para a distribuição de ajuda e "aumentar o número de pontos de distribuição de ajuda da GHF", a fundação privada apoiada por Estados Unidos e Israel, acrescentou.