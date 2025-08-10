Ucrânia anuncia reconquista de localidade no norte do país

A Ucrânia anunciou neste domingo(10) que reconquistou uma pequena localidade fronteiriça na região de Sumi, no norte do país, um raro sucesso contra o Exército russo que há semanas avança na frente leste.

"As forças ucranianas libertaram e limparam completamente de ocupantes russos a localidade de Bezsalivka, na região de Sumi", anunciou o Estado-Maior do Exército no Telegram.

Essa pequena localidade fica na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, cerca de vinte quilômetros a oeste da principal zona de combates entre os dois exércitos nesta região.