AOL desligará seus últimos modems de internet no final de setembro

Os lendários modems de internet da AOL (America Online), que acompanharam os primeiros passos da web, serão desativados em 30 de setembro, anunciou a companhia americana.

"A AOL avalia periodicamente seus produtos e serviços e decidiu descontinuar o acesso à Internet por conexão telefônica", declarou a antiga estrela da internet em uma nota em seu blog.

A companhia não especificou quantos usuários foram afetados pela interrupção deste serviço. Segundo o veículo americano CNBC, AOL tinha 2,1 milhões de clientes de modems em 2015, um número que caiu para alguns milhares em 2021.