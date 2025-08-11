Aves tropicais são vítimas do calor extremo

Kotz afirmou que as aves nos trópicos enfrentam agora, em média, 30 dias de calor extremo por ano, contra apenas 3 durante o período de 1940 a 1970. A comunidade científica estima que as mudanças climáticas provocadas pelo homem tornam as ondas de calor mais intensas e prováveis em todo o mundo.

"Isso tem consequências muito importantes sobre a maneira como concebemos a conservação da biodiversidade: proteger habitats intactos é fundamental, mas sem enfrentar as mudanças climáticas, não será suficiente para as aves", ressaltou.

- "Perto dos limites" -

"Este estudo destaca o quão complexo é mitigar a mudança climática e a perda de biodiversidade", declarou à AFP Aimee Van Tatenhove, do laboratório de ornitologia da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, que não participou do estudo e disse ter ficado "surpresa" com os números divulgados.

Para chegar a essa conclusão, os cientistas analisaram dados de observação de mais de 3 mil populações de aves em todo o mundo e utilizaram modelos estatísticos para isolar os efeitos dos climas extremos de outros fatores.

Cerca de metade das espécies de aves se encontra em regiões tropicais ricas em biodiversidade. Esses animais de plumagem colorida também prestam serviços indispensáveis aos ecossistemas, como a dispersão de sementes de plantas.