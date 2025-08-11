Candidatos de direita lideram pesquisas a uma semana das eleições presidenciais na Bolívia

Se a tendência for confirmada na eleição do próximo domingo, os dois candidatos disputarão o segundo turno em 19 de outubro.

Desde 2005, o esquerdista Movimento ao Socialismo (MAS), com Evo Morales durante três mandatos (2006-2019) e depois com Luis Arce (2020-2025), venceu todas as eleições no primeiro turno.

Pela primeira vez em duas décadas, o MAS pode perder uma eleição presidencial, no momento em que a Bolívia enfrenta uma grave crise econômica provocada pela escassez de dólares, que se tornou a principal preocupação dos bolivianos nos últimos meses.

O governo de Arce quase esgotou as reservas internacionais de divisas para manter uma política de subsídios. O país importa combustíveis para a venda com preços reduzidos no mercado interno.

A inflação em 12 meses alcançou 24,8% em julho, o índice mais elevado desde 2008.

A situação afetou o MAS nas pesquisas. O candidato do partido, o ex-ministro Eduardo del Castillo, aparece na sétima posição entre nove candidatos.