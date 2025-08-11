China espera que EUA 'se esforce' para conseguir resultados comerciais 'positivos'

A China espera que os Estados Unidos "se esforcem" para alcançar resultados comerciais "positivos", afirmou nesta segunda-feira (11) a chancelaria do gigante asiático, um dia antes de a trégua comercial entre os dois países, acordada em maio, expirar.

"Esperamos que os Estados Unidos colaborem com a China para respeitar o importante consenso obtido durante a conversa telefônica entre os dois chefes de Estado... E se esforcem para conseguir resultados positivos com base na igualdade, no respeito e no benefício mútuo", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jain, em um comunicado.

As superpotências econômicas estão trabalhando para obter um acordo que reduza as tensões comerciais, depois que o presidente americano, Donald Trump, impôs tarifas draconianas a dezenas de países.