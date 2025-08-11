Cientistas descobrem fóssil de mamífero da era dos dinossauros na Patagônia

A descoberta, realizada por especialistas da Rede Paleontológica da Universidade do Chile e do centro de estudos Núcleo Milênio Evotem, foi publicada este mês na revista científica britânica Proceedings, da The Royal Society B.

Encontrar "um mamífero da era dos dinossauros (...) e particularmente na América do Sul, onde tudo é bastante desconhecido", faz com que seja uma descoberta "muito importante", disse à AFP o paleontólogo Hans Püschel, que liderou a pesquisa.

Os cientistas encontraram o fóssil, um pedaço de crânio, no vale do Rio de Las Chinas, na região de Magalhães, cerca de 3 mil km ao sul de Santiago.

"É um pedacinho de maxilar com um molar que tem preservada a coroa e as raízes de dois molares a mais", destacou Püschel.

Apesar de sua semelhança com um pequeno roedor, o "Yeutherium pressor" deve ter sido um mamífero que colocava ovos (como o ornitorrinco) ou tinha filhotes como os marsupiais (como cangurus ou gambás).

Pela forma do dente encontrado, provavelmente tinha uma dieta de vegetais relativamente duros.