Com poesia e cantos, Omã busca preservar uma língua antiga

A grande maioria dos omanis fala árabe, mas nas regiões costeiras montanhosas de Dhofar, na fronteira com o Iêmen, se fala jibbali, também conhecido como shehri.

O pesquisador Ali Almashani a descreveu como uma "língua ameaçada", falada por não mais de 120 mil pessoas em um país de mais de cinco milhões de habitantes.

- Protegido pelo isolamento -

Durante a entrevista do poeta à AFP, houve um acalorado debate entre os homens sobre se a língua deveria ser chamada de jibbali (das montanhas) ou shehri, e se era um dialeto do árabe.

Almashani diz que é um idioma completamente desenvolvido, com sua própria sintaxe e gramática, usado historicamente para escrever poesia e provérbios e narrar lendas.

É uma língua anterior ao árabe e tem origem nos idiomas semíticos árabes do sul, indicou.