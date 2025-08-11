Coreia do Norte alerta que adotará 'medidas contundentes' diante de exercícios EUA-Coreia do Sul

A Coreia do Norte reagirá com "medidas contundentes" caso enfrente provocações durante os exercícios militares conjuntos entre Coreia do Sul e Estados Unidos, advertiu nesta segunda-feira (11) um comandante militar.

O alerta foi anunciado no momento em que Seul e Washington se preparam para os exercícios militares anuais 'Escudo de Liberdade Ulchi', direcionados a conter o Norte, de 18 a 28 de agosto.

Os exercícios conjuntos entre militares americanos e sul-coreanos sempre enfureceram Pyongyang, que os considera um treinamento para uma invasão.