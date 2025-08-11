CPJ diz que jornalistas 'nunca devem ser alvos de guerra' após ataque de Israel em Gaza

O Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) condenou nesta segunda-feira (11) um ataque israelense que matou cinco funcionários da rede Al Jazeera (Catar) durante a noite em Gaza e enfatizou que jornalistas nunca devem ser alvo em uma guerra.

"Jornalistas são civis. Nunca devem ser alvos de guerra. Fazer isso é crime de guerra", disse à AFP a diretora-executiva do CPJ Jodie Ginsberg.

Em julho, o CPJ pediu proteção para Anas al-Sharif, um dos jornalistas assassinados, após um porta-voz militar israelense o chamar de militante, e acusou Israel de seguir um "padrão" para classificar jornalistas como ativistas do movimento islamista Hamas "sem apresentar evidências confiáveis".