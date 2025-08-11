Crystal Palace perde recurso e vai disputar a Liga Conferência

O Crystal Palace perdeu o recurso que interpôs no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) por infringir as regras da Uefa referentes à multipropriedade e terá que disputar a Liga Conferência na próxima temporada, informou a corte sediada na Suíça nesta segunda-feira (11).

O clube londrino, campeão da Supercopa da Inglaterra no domingo, depois de derrotar o Liverpool nos pênaltis, havia se classificado para a Liga Europa como vencedor da Copa da Inglaterra.

No entanto, a Uefa anunciou na semana passada que o Crystal Palace não poderia disputar a competição devido a um conflito de interesses, já que o ex-dirigente do clube John Textor é proprietário de parte do Lyon, também classificado para o torneio, o segundo mais importante entre clubes do continente.