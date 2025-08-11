Encontrados restos de pesquisador britânico desaparecido na Antártida há 66 anos

Os restos mortais de um meteorologista britânico que morreu durante uma expedição na Antártida em 1959 foram achados seis décadas depois graças ao degelo, indicou nesta segunda-feira (11) o British Antarctic Survey (BAS).

Testes de DNA permitiram identificar os restos como sendo os de Dennis "Tink" Bell, que morreu aos 25 anos enquanto trabalhava para a Fids, que mais tarde se tornou BAS, o popular instituto de pesquisa do Reino Unido.

Bell morreu na Ilha do Rei George, a maior do arquipélago das Shetland do Sul e situada a 120 quilômetros da costa da Antártida, em 26 de julho de 1959. Ele estava na ilha para uma missão de dois anos em uma pequena base de pesquisa britânica.