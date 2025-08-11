Espanha desmantela grupo que organizava 'retiros espirituais' com drogas alucinógenas

Uma foto publicada pelo corpo de segurança mostra uma grande sala cheia de colchões no chão, com garrafas de água, caixas de tecidos e uma guitarra apoiada contra a parede.

Segundo a Guarda Civil, o grupo organizava vários retiros durante a semana e ganhou centenas de milhares de euros em receitas - que não declarou - no ano passado.

A organização vendia os retiros pela Internet, prometendo uma experiência "mística" com benefícios para saúde, o que atraía clientes "de todo o mundo, em sua maioria oriundos de países europeus".

Os agentes prenderam dois homens e uma mulher suspeitos de dirigirem o grupo e segue investigando outras cinco pessoas que seriam "guias espirituais". Eles podem enfrentar acusações de tráfico de drogas, lavagem de capitais e associação ilícita.

Também apreenderam 11 litros de ayahuasca, 117 plantas de cactos de São Pedro e kambó, uma substância viscosa obtida das secreções defensivas da pele de uma rã gigante amazônica.

A Guarda Civil declarou que essas substâncias podem ter "efeitos altamente nocivos para o ser humano".