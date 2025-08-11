Exército nigeriano mata mais de 100 criminosos em operação

O exército nigeriano matou mais de 100 membros de um grupo criminoso em uma operação aérea e terrestre realizada no fim de semana no noroeste do país, segundo um relatório elaborado para as Nações Unidos, ao qual a AFP teve acesso nesta segunda-feira (11).

A operação militar ocorreu "nas primeiras horas" de domingo no conflituoso estado de Zamfara (noroeste), na região de Bukkuyum, onde aviões bombardearam mais de 400 criminosos em seu acampamento florestal de Makakkari, em coordenação com tropas terrestres.

O ataque "pode ser sido uma resposta aos contínuos atos criminosos, especialmente sequestros, que ocorreram no estado durante o mês anterior", segundo um relatório.