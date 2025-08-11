Finlândia acusa três marinheiros de sabotar cabos no Mar Báltico

O Ministério Público finlandês anunciou, nesta segunda-feira (11), que acusou três marinheiros da tripulação do petroleiro Eagle S de participar da sabotagem de cabos submarinos no Mar Báltico no final de 2024.

O capitão, o primeiro oficial e o segundo oficial foram acusados de crime de dano qualificado e interferência qualificada nas comunicações, informou a instituição em um comunicado.

O Ministério Público acredita que, durante o Natal de 2024, o navio danificou o cabo submarino elétrico EstLink 2 e quatro cabos de telecomunicações que conectam a Finlândia à Estônia, ao arrastar sua âncora ao longo de 90km pelo fundo do Mar Báltico.