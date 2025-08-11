Fundo soberano norueguês anuncia venda de suas participações em 11 empresas israelenses

O fundo soberano da Noruega, o mais importante do mundo, anunciou, nesta segunda-feira (11), que venderá suas participações em 11 empresas israelenses após saber que havia investido em um fabricante israelense de motores para aviões de combate em plena guerra em Gaza.

"Essas medidas foram tomadas em resposta a circunstâncias extraordinárias. A situação em Gaza constitui uma grave crise humanitária. Temos investimentos em empresas que operam em um país em guerra, e as condições na Cisjordânia e em Gaza se deterioraram recentemente", anunciou seu diretor, Nicolai Tangen, citado em um comunicado.

O fundo soberano norueguês, também conhecido como fundo petroleiro, porque se alimenta das enormes receitas oriundas das exportações de petróleo e de gás do país, tem ativos no valor de 1,9 trilhão dólares (10,3 trilhões de reais), com investimentos espalhados por todo o mundo.