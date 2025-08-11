Grafite contra guerra em Gaza é encontrado no Muro das Lamentações, em Jerusalém

Um grafite condenando a ofensiva israelense contra o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza foi descoberto na manhã desta segunda-feira (11) no Muro das Lamentações em Jerusalém, local sagrado do judaísmo.

"Há um Holocausto em Gaza", dizia a frase, escrita em hebraico na parte sul do muro, uma área mais afastada onde fiéis fazem sua oração sem distinção de gênero, diferentemente da parte principal.

A mesma mensagem foi vista na manhã desta segunda em uma fachada da Grande Sinagoga de Jerusalém, com a adição da frase "tudo o que é publicado é mentira".