Guatemala apreende 1,5 tonelada de cocaína e prende seis estrangeiros

A Marinha da Guatemala interceptou cinco mexicanos e um salvadorenho que transportavam 1.500 quilos de cocaína em duas embarcações nas águas do Pacífico, informou a polícia nesta segunda-feira (11).

As embarcações foram localizadas no domingo, enquanto navegavam ao longo da costa guatemalteca e foram levadas para uma base naval no departamento de Escuintla (sul), onde a carga foi inspecionada, informou a instituição em nota.

Após a "contagem", concluiu-se que os barcos transportavam "1.500 pacotes de cocaína", de um quilo cada um, informou a polícia, que não detalhou a procedência e o destino das embarcações.