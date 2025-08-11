Incêndio continua ativo em região de minas romanas, Patrimônio Mundial da Unesco, na Espanha

O incêndio que afetou no domingo a região de Las Médulas, antigas minas de ouro em León, na Espanha, continua ativo após centenas de pessoas deixarem o local, informaram as autoridades nesta segunda-feira(11).

O combate às chamas enfrentarão "muitas dificuldades" porque "as condições meteorológicas serão ruins" e são esperados ventos "de até 40 quilômetros por hora", disse Juan Carlos Suárez-Quiñones, secretário do Meio Ambiente de Castilla y León, no noroeste.

"Não vamos autorizar o retorno das pessoas até que a segurança esteja garantida", afirmou Suárez-Quiñones sobre as pessoas que abandonaram suas casas, que calculou em quase 700. O incêndio deixou quatro feridos leves, informou.