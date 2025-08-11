Irã pressiona Armênia contra corredor apoiado pelos EUA

O Irã alertou, nesta segunda-feira (11), a Armênia contra a criação, sob os auspícios dos Estados Unidos, de uma zona de trânsito próxima à sua fronteira, prevista no âmbito do recente acordo de paz com o Azerbaijão.

O acordo, assinado na sexta-feira em Washington entre o presidente azerbaijano, Ilham Aliyev, e o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinian, encerra o conflito territorial que opõe seus países há décadas.

O texto também prevê a criação de uma zona de trânsito que atravessará a Armênia e conectará o Azerbaijão ao seu enclave de Nakhichevan, mais a oeste.