Japão ordena que moradores abandonem casas após fortes chuvas

As autoridades japonesas pediram na segunda-feira (11) a milhões de pessoas que abandonassem suas residências após as chuvas intensas que provocaram inundações e deslizamentos de terra no sudoeste do país, onde vários moradores estão desaparecidos.

Várias localidades no município de Kumamoto foram afetadas pelas inundações. As cheias dos rios arrastaram veículos e danificaram rodovias.

No período de seis horas, mais de 37 centímetros de chuva caíram na cidade de Tamana, a mais afetada, um recorde para a região, segundo a Agência Meteorológica Japonesa.