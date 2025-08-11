JD Vance afirma que Washington trabalha para 'programar' reuniãio Trump-Putin-Zelensky

O governo dos Estados Unidos está trabalhando para "programar" uma reunião entre o presidente Donald Trump e seus homólogos russo e ucraniano, afirmou o vice-presidente JD Vance.

"Um dos bloqueios mais importantes é que Vladimir Putin disse que nunca se sentaria com (Volodimir) Zelensky, o líder da Ucrânia, e o presidente conseguiu mudar isso agora", declarou Vance em uma entrevista ao programa "Sunday Morning Futures" da Fox News.

"Estamos em um ponto agora em que estamos tentando solucionar, francamente, a agenda e coisas assim sobre quando os três líderes poderiam se sentar e discutir o fim deste conflito", disse Vance ao ser questionado sobre suas expectativas para a reunião cúpula no Alasca em 15 de agosto.