Jovens chinesas tiram do esquecimento antiga escrita secreta utilizada por mulheres

Pan Shengwen, estudante de 21 anos, explica à AFP que o nüshu permite que as mulheres se comuniquem com total segurança. "É como um santuário para nós", afirma. "Podemos expressar nossos pensamentos, compartilhar confidências entre irmãs, falar sobre tudo".

Comparadas aos sinogramas, as palavras são fonéticas, menos quadradas, mais delicadas e têm forma de folhas de árvore. "Quando escrevemos, nossa respiração deve ser pausada, para que o pincel permaneça estável", explica.

No Xiaohongshu, um aplicativo chinês similar ao Instagram, o número de visualizações da tag "Nushu" alcança os 72 milhões. A maioria são publicações de mulheres jovens que postam fotos de tatuagens ou outras criações com esta escrita ancestral.

He Jingying, outra estudante, explica que foi sua mãe quem a matriculou em um curso de nüshu. A prática, conta, proporciona a ela "uma profunda sensação de serenidade". "Quando toco o papel com o pincel, sinto uma força interior", afirma.

- "Um grito contra a injustiça" -

O nüshu é muito mais do que uma simples escrita. Reflete a vida das mulheres do condado rural de Jiangyong, na província de Hunan, explica Zhao Liming, professora da Universidade Tsinghua, em Pequim.