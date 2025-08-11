Juiz dos EUA nega pedido do governo para publicar transcrições de cúmplice de Epstein

"Toda a sua premissa ? de que os materiais do grande júri sobre Maxwell trariam à tona novas informações significativas sobre os crimes de Epstein e Maxwell, ou sobre a investigação do governo ? é manifestamente falsa", escreveu.

"Na medida em que a moção de desclassificação implica em que os materiais do grande júri constituem uma fonte de informações não divulgadas sobre Epstein, Maxwell ou seus cúmplices, definitivamente não o são", declarou o magistrado.

O juiz também questionou a motivação do governo Trump para solicitar a divulgação pública das transcrições, e sugeriu que era "hipócrita".

"Um membro do público, ao entender que os materiais do grande júri sobre Maxwell não acrescentam nada ao conhecimento público, poderia concluir que o pedido do governo para sua divulgação não buscava 'transparência', mas desviar a informação; não buscava uma divulgação completa, mas a ilusão de tal", afirmou.

Maxwell, de 63 anos, cumpre pena de 20 anos, após ser condenada em 2021 por recrutar menores de idade para Epstein, que morreu em uma prisão de Nova York em 2019 enquanto aguardava seu julgamento por tráfico sexual.

O Departamento de Justiça também solicitou a publicação das transcrições do grande júri no caso de Epstein. Esta solicitação é tratada por outro juiz.