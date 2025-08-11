Meloni expressa sua 'profunda preocupação' com plano de Israel para Gaza

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou, nesta segunda-feira (11), sua "profunda preocupação" com o plano de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza, ao mesmo tempo em que qualificou a situação humanitária no território de "injustificável e inaceitável".

Em um telefonema com o presidente palestino, Mahmud Abbas, Meloni compartilhou "sua profunda preocupação pelas recentes decisões israelenses, que parecem estar conduzindo a uma maior escalada militar", segundo informou seu gabinete.

Além disso, "reiterou a necessidade de pôr fim imediatamente às hostilidades para poder seguir prestando assistência humanitária a uma população civil desesperada" e concordou com Abbas em que "o Hamas deve libertar todos os reféns e aceitar que não terá futuro no governo na Faixa".