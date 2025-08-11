Miguel Uribe Turbay, promessa da direita colombiana, vítima da violência política

Órfão de mãe por culpa do chefão do narcotráfico Pablo Escobar, neto de um ex-presidente e nome ascendente na direita, o senador e presidenciável Miguel Uribe Turbay, falecido aos 39 anos após sofrer um atentado, é a vítima mais recente da violência política na Colômbia.

Uribe Turbay, membro do Centro Democrático, principal partido de direita da Colômbia, levou dois tiros na cabeça em 7 de junho, enquanto discursava para ativistas em um bairro operário de Bogotá.

Momentos antes do ataque, ele havia lembrado de sua mãe em um discurso e se descreveu como uma pessoa que sofreu a violência na "própria pele".