Morre Miguel Uribe, pré-candidato à Presidência da Colômbia baleado há dois meses

Em meados de julho, Uribe apresentou sinais de melhora e, após várias cirurgias e intervenções, tinha iniciado um processo de neuroreabilitação.

"Obrigada por uma vida cheia de amor", escreveu a viúva, María Claudia Tarazona, em sua conta no Instagram, em mensagem acompanhada de uma foto do casal. "Descanse em paz, amor da minha vida, eu cuidarei dos nossos filhos", acrescentou.

Vídeos gravados com celulares mostram o momento do atentado, em 7 de junho, durante um comício em um bairro popular de Bogotá. Ouvem-se tiros e gritos, o candidato cai, ensanguentado. Seus seguranças ferem na perna o atirador de 15 anos enquanto ele tenta fugir.

O menor atirou três vezes em Uribe, duas na cabeça. O caso é investigado pelo Ministério Público como "magnicídio" (assassinato de pessoa ilustre) para identificar os autores intelectuais.

"Sentimos tristeza porque nossa vida é menosprezada pelas estruturas criminosas que nos governam", disse à AFP o professor Pablo Peña, de 64 anos, no local do atentado. Um punhado de pessoas rezava ali, nesta segunda-feira, junto a um altar montado com imagens católicas, velas e flores.

As autoridades capturaram seis pessoas, inclusive o atirador, e apontam para membros de uma dissidência da extinta guerrilha das Farc como possíveis mentores do crime.