Morre número dois da dissidência das Farc, suspeita de magnicídio na Colômbia

O ministro não especificou quando ocorreu a morte de Aldinever, cujo nome de registro era José Manuel Sierra, embora, segundo o centro de pesquisas Insight Crime, tenha sido no início de agosto.

O senador Uribe, de 39 anos, pré-candidato à Presidência, morreu nesta segunda-feira após passar dois meses hospitalizado em uma unidade de cuidados intensivos e ser submetido a múltiplas cirurgias após o brutal atentado a tiros de que foi vítima durante um ato de campanha em Bogotá.

Seis pessoas estão detidas pelo ataque que matou Aldinever, incluindo o atirador de 15 anos que fez dois disparos conta a cabeça de Uribe.

"As conclusões que obtivemos no campo da inteligência apontam para uma conexão muito importante entre os autores deste assassinato e (...) o cartel da Segunda Marquetalia", declarou o ministro da Defesa.

Segundo a Insight Crime, Sierra entrou para a então guerrilha das Farc em 1990, quando tinha 14 anos.

Após assinar o acordo de paz, ressurgiu em 2019 vestindo roupas camufladas e com um fuzil juntamente com outros rebeldes em um vídeo no qual o grupo anunciava a retomada das armas como Segunda Marquetalia. Ao lado o líder histórico Iván Márquez, alegaram descumprimentos com o que foi pactuado pelo Estado.