Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia baleado durante comício, morre aos 39 anos

"Obrigado por uma vida cheia de amor", escreveu María Claudia Tarazona em sua conta no Instagram, em uma mensagem ao lado de uma fotografia do casal.

"Descanse em paz, amor da minha vida, eu cuidarei dos nossos filhos", acrescentou.

Em 7 de junho, durante um comício em um bairro popular de Bogotá, um matador de 15 anos disparou três vezes contra ele, sem que os motivos sejam conhecidos. Duas balas atingiram sua cabeça.

As autoridades prenderam seis suspeitos relacionados ao ataque, incluindo o atirador, e apontam para dissidentes da extinta guerrilha Farc como possíveis autores intelectuais do crime.

Uribe deixa um filho pequeno e três enteadas adolescentes, filhas de sua esposa, que acolheu como suas.

O atentado contra Uribe, favorito da direita para as eleições presidenciais de 2026, reabre feridas em um país marcado pela violência e atentados a políticos nas décadas de 1980 e 1990.