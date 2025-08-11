Navios chineses colidem durante perseguição a barco filipino

Um navio chinês colidiu com uma embarcação da Guarda Costeira quando perseguia uma lancha de patrulha das Filipinas no Mar do Sul da China, informou Manila, que divulgou imagens do incidente nesta segunda-feira.

O incidente ocorreu perto do disputado atol de Scarborough, quando a Guarda Costeira filipina escoltava barcos que distribuíam ajuda aos pescadores na região, informou o porta-voz Jay Tarriela.

O governo filipino divulgou um vídeo que mostra o momento da colisão entre a embarcação da Guarda Costeira chinesa e um navio maior.