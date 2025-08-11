Nvidia pagará ao governo americano 15% das vendas de chips para China, afirma imprensa

O grupo do setor de semicondutores Nvidia e a Advanced Micro Devices concordaram em pagar ao governo dos Estados Unidos 15% de sua receita procedente das vendas de chips de Inteligência Artificial (IA) à China, informou a imprensa no domingo.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, se reuniu na quarta-feira com o presidente americano, Donald Trump, em Washington, e os dois concordaram que a empresa repassará uma parte de sua receita ao governo federal, um acordo inédito no mercado internacional de tecnologia, informaram o Financial Times, Bloomberg e New York Times.

Os investidores acreditam que a IA transformará a economia global e a Nvidia, líder mundial na fabricação de chips essenciais para o setor, se tornou, em julho, a primeira empresa a atingir uma avaliação de 4 trilhões de dólares (21,7 trilhões de reais) em valor de mercado.