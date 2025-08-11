O que torna a capital dos EUA especial?

A capital dos Estados Unidos não é uma cidade como qualquer outra, mas goza de um status legal e político único no país.

Washington, D.C., um movimentado centro urbano com 700 mil habitantes, é a sede do governo e abriga a Casa Branca, o Capitólio e a Suprema Corte.

Ao contrário dos 50 estados do país, a cidade tem uma relação peculiar com o governo federal, que limita sua autonomia e concede ao Congresso controle sobre os assuntos locais.