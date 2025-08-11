ONU exige 'libertação imediata' de ativista de direitos humanos presa em Caracas

O alto comissário da ONU para os direitos humanos exigiu, nesta segunda-feira (11), em uma mensagem na rede social X, "a libertação imediata" da ativista de direitos humanos colombiana-venezuelana Martha Lia Grajales, presa na sexta-feira em Caracas.

"Sua família e seu advogado devem ser informados sobre sua situação e seu local de detenção. Seus direitos humanos devem ser respeitados", insistiu Volker Türk nesta breve mensagem.

A ativista de direitos humanos, que dirige a ONG SurGentes, foi presa na sexta-feira após uma manifestação a favor dos presos no contexto da crise pós-eleitoral venezuelana, denunciaram várias organizações.