Palestinos se reúnem em Gaza para funeral de jornalistas da Al Jazeera mortos em bombardeio israelense

Um jornalista independente, Mohammed Al Khaldi, que colaborava ocasionalmente com meios de comunicação locais, também morreu o ataque israelense, segundo o diretor do hospital Al Chifa.

O Exército israelense confirmou que efetuou um ataque contra Anas al Sharif, um conhecido correspondente da Al Jazeera de 28 anos, a quem chamou de "terrorista que se fazia passar por jornalista".

A emissora catari afirmou que seus funcionários morreram em um "ataque israelense direcionado" contra sua tenda na Cidade de Gaza, fora do hospital Al Shifa.

Este foi o ataque mais recente contra jornalistas nos 22 meses de guerra na Faixa de Gaza. Quase 200 profissionais da imprensa morreram no conflito, segundo organizações civis.

O Exército de Israel afirmou que Al Sharif era "o chefe de uma célula terrorista da organização terrorista Hamas e preparava ataques com foguetes contra civis e tropas" israelenses.

Também publicou nas redes sociais uma selfie do jornalista posando com líderes do Hamas e uma tabela que supostamente mostra os nomes de membros do movimento islamista palestino, na qual aparece o nome do jornalista com seu salário correspondente aos anos de 2013 e 2017.